به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیرسرتیپ علیرضا الهامی در بازدید از منطقه پدافند هوایی شمال‌غرب ارتش، از بخش‌های مختلف این یگان بازدید کرد و ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید عزیز و شجاع ایران اسلامی اظهار کرد: پدافندهوایی تاریخ پرافتخاری را در این جنگ رمضان برای حفاظت از مرزهای ایران اسلامی به ثبت رساند و یک تجربه ماندگار از فرزندان غیور و جان برکف نیروی پدافند هوایی بود که برای آیندگان به یادگار گذاشته شد.

وی تاکید کرد: جنگ حق و باطل از ابتدای تاریخ تا به الان وجود داشته است و بعد از این هم وجود خواهد داشت و مردم مبعوث شده ایران اسلامی امروز با لبیک به ندای رهبر عزیزمان، در مقابل ظلم و ظالم ایستاده است و حماسه‌های بی‌بدیلی را در خیابان‌ها آفریده‌اند و نیرو‌های مسلح ایران نیز امروز در آمادگی صددرصدی قرار دارند و ما برای هر سناریوی دشمن آماده‌ایم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(صلی الله علیه و آله) با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور تصریح کرد: سلحشوری و مردانگی که کارکنان غیرتمند پدافندهوایی در ارتش و سپاه در جغرافیای پر برکت و مقدس ایران اسلامی به نمایش گذاشتند مایه مباهات تمامی آزادی خواهان شده است و امروز هم یگان‌های عملیاتی پدافندهوایی در سراسر کشور همچنان مستحکم پای کار دفاع از آسمان مقدس ایران اسلامی ایستاده‌اند و این شجاعت و شور اشتیاق کارکنان جان برکف پدافند هوایی باعث دلگرمی مردم شریف ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: ما در یک جنگ نابرابر با سربلندی و افتخار بیرون آمدیم و لازم است تجربیات ارزشمندی که در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان به دست آوردیم برای آیندگان ثبت و ضبط شود.