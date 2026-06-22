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پلیس راهور از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی از سهشنبه ۲ تیر تا شنبه ۶ تیر خبر داد؛ محدودیتهایی که شامل ممنوعیت تردد موتورسیکلتها، کامیونها و اجرای طرحهای یکطرفه مقطعی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس اعلام رئیس پلیس راه مازندران، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز سهشنبه ۲ تیر تا ساعت ۶ صبح روز شنبه ۶ تیر در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیرهای برگشت ممنوع خواهد بود.
سرهنگ عبادی افزود: تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در صورت انجام مأموریتهای ضروری از این محدودیت مستثنی هستند.
وی گفت: در محور چالوس نیز تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است. همچنین در روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: برای روز جمعه ۵ تیر محدودیتهای ویژهای در محور چالوس پیشبینی شده است؛ بهگونهای که از ساعت ۱۲ ظهر تردد خودروها از آزادراه تهران ـ شمال به سمت چالوس ممنوع شده و از ساعت ۱۳ نیز محور از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود میشود. از ساعت ۱۵ مسیر مرزنآباد به سمت تهران یکطرفه خواهد شد و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.
سرهنگ عبادی گفت: در محور هراز نیز تردد تمامی تریلرها همچنان ممنوع است و کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز سهشنبه و از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و شنبه اجازه تردد نخواهند داشت.
وی افزود: همچنین در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیسراه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع کسب کرده و زمان سفر خود را با شرایط ترافیکی محورهای شمالی هماهنگ کنند.