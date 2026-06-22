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۱۲ نفر از اقشار مختلف همدان تجربههای خود را از جنگ ۱۲ روزه و روزهای بحران روایت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یک سال از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گذشته است رخدادی که با وجود پایان در تقویم، همچنان در حافظه مردم باقی مانده است.
در همدان ۱۲ نفر از اقشار مختلف جامعه با بیان تجربههای خود از آن روزها، تصویری از شرایط اجتماعی و انسانی آن دوره ارائه کردند.
این روایتها از همزمانی روزهای حساس آن زمان آغاز میشود
روزهایی که زندگی روزمره در بخشهای مختلف متوقف نشد و فعالیتها در حوزههای خدماتی، درمانی، امدادی و شهری ادامه یافت.
در این میان، همراهی مردم و تلاش نیروهای مختلف در حفظ نظم و استمرار خدمات، از محورهای مشترک روایتها بود.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از ۲۶ خرداد سال گذشته آغاز شد و تا ۶ تیرماه ادامه داشت و در این جنگ تحمیلی ۵۴ نفر در استان به شهدا رسیدند.