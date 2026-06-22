

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به پویش مهر سرخ و نذر خون گفت: مراکز خون گیری در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان جنوبی فعال هستند.

مهدی زاده افزود: مراکز خون گیری بیرجند، قاین، طبس و فردوس در صبح تاسوعا از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ و عصر فقط مرکز بیرجند از ساعت ۱۷ تا ۲۰ شب برای دریافت خون اهدا کنندگان باز است.

وی گفت: در صبح عاشورا هم مراکز خون گیری قاین، طبس و فردوس از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ باز است و بیرجند در مسیر هیئت‌های عزاداری در خیابان جمهوری دبیرستان امیرالمومنین از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ پذیرش مراجعه کنندگان را دارد.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به اینکه افراد می‌توانند تا پایان ماه صفر درطرح نذر خون شرکت کنند، افزود: سال گذشته در شب و روز تاسوعا ۷۰ نفر وصبح عاشورا ۲۲۳ نفر برای اهدای خون به مراکز خون گیری خراسان جنوبی مراجعه کردند.