مشاور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت راهبردی اقتصاد دریا محور بر اقتصاد و اشتغال استان گفت: اقتصاد دریا محور از ظرفیت‌های مغفول خوزستان است، این در حالی است که استان ظرفیت و دسترسی آبی مناسبی برای بهره‌برداری دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، محمد راضی جلالی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می‌شود بیان کرد: در برخی کشور‌ها اقتصاد دریا محور سهم قابل توجهی از درآمد‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده، اما در ایران این سهم تنها حدود سه درصد است.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های مرتبط با این حوزه ادامه داد: اقتصاد دریا محور فقط محدود به فعالیت‌های تجاری نیست، بلکه شامل حوزه‌های ورزشی، اقتصادی و تفریحی نیز می‌شود.

راضی جلالی ادامه داد: برای توسعه اقتصاد دریا محور در استان باید علاوه بر تاکید بر اسناد بالادستی در یک بازه زمانی ۱۰ ساله به سمت انتقال تدریجی هدایت اقتصاد و درآمد‌های خوزستان به سمت سواحل و ظرفیت‌های آبی حرکت کرد.

مشاور اقتصادی استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت جابه‌جایی صنایع آب‌بر به مناطق ساحلی تصریح کرد: یکی از اصول توسعه دریا محور انتقال صنایعی مانند فولاد با توجه به محدود شدن ذخایر آبی و منابع آب زیرزمینی به مناطق ساحلی منتقل است تا از ظرفیت آب دریا بهره ببرند.

وی افزود: اگر صنعت و اشتغال به شهر‌های ساحلی منتقل شود، سکونت در این مناطق نیز رونق خواهد گرفت.

مشاور اقتصادی استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های استان در این حوزه اظهار کرد: خوزستان به عنوان نگین دریایی کشور، دارای ظرفیت‌های مغفول فراوانی است و برای تحقق اقتصاد دریا محور لازم است بخش‌های مکملی همچون آبزی‌پروری و دانشگاه‌ها نیز پای کار بیایند.

راضی جلالی همچنین خوزستان را یکی از ظرفیت‌های کم‌نظیر کشتی‌سازی کشور دانست و گفت: این صنعت در جنگ اخیر نیز آسیب‌هایی را متحمل شد، اما این صنعت می‌تواند قوی‌تر از گذشته در امر توسعه دریا محور پای کار بیاید.

وی با اشاره به آغاز فعالیت آبزی‌پروری در هندیجان گفت: این مجموعه به عنوان یکی از بزرگترین و قوی‌ترین مراکز آبزی پروری در خاورمیانه فعالیت خود را آغاز کرده و ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تن در سال را دارد.

مشاور اقتصادی استاندار خوزستان ادامه داد: در حوزه گردشگری دریایی و ساماندهی ساحل کارون اهواز نیز موضوعات مهمی در سند اقتصاد دریا محور استان پیش‌بینی شده است.

راضی جلالی با اشاره به افزایش هزینه اجرای طرح‌های دریا محور گفت: هزینه اجرای طرح‌های ساحل‌سازی و دریا محور استان در سال‌های اخیر حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.