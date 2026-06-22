امیرحسین صمدانی به عنوان رئیس کمیته اقتصادی فدراسیون بولینگ و بیلیارد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛هاشم اسکندری راد رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا در حکمی امیرحسین صمدانی رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان اصفهان را با حفظ سمت به‌عنوان رئیس کمیته اقتصادی فدراسیون منصوب کرد.

کمیته اقتصادی فدراسیون در راستای توسعه و تحقق درآمد‌های پایدار فدراسیون و شناسایی حامیان مالی از رویداد‌های فدراسیون و توسعه همکاری بخش خصوصی با فدراسیون ایفای نقش می‌کند.