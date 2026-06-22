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سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اولویت رفع مشکلات زیرساختی در این شهرستان گفت: رفع مشکلات زیرساختی بهخصوص در حوزه برق نیازمند اقدامات فوری و جهادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، حبیب عفریمفرد اظهار کرد: در ماههای اخیر نشستها و بازدیدهای میدانی متعددی برای بررسی مشکلات شهرستان برگزار شده و بخش عمده مطالبات مردم در حوزههای آب، برق، زیرساختهای شهری و روستایی و خدمات عمومی احصا و پیگیری شده است.
سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به مشکلات شبکه برق شهرستان گفت: کمبود ترانسفورماتور، فرسودگی بخشی از شبکه توزیع و افزایش مصرف در فصل گرما از مهمترین دغدغههای مردم شادگان است که با توجه به شرایط آبوهوایی، تامین تجهیزات مورد نیاز و توسعه زیرساختهای برقرسانی باید در اولویت قرار گیرد.
عفریمفرد با بیان اینکه شهرستان شادگان نیازمند اقدامات فوری و جهادی برای رفع مشکلات زیرساختی است، افزود: بخش قابلتوجهی از مراجعات مردمی مربوط به مسائل آب و برق است و شهرستان نیازمند یک برنامه عملیاتی کوتاهمدت و فوری برای رفع این چالشها بهویژه در این دو حوزه است.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی استانی از روند توسعه شادگان بیان کرد: بسیاری از مشکلات موجود با تصمیمگیری بهموقع، عزم جهادی و همکاری بینبخشی قابلرفع است و انتظار میرود دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری نسبت به اجرای تعهدات و مصوبات اقدام کنند.
سرپرست فرمانداری شادگان در خصوص مشکلات ناشی از آبهای زهکش نیشکر در بخش دارخوین گفت: رفع مشکلات زهکشی و جبران خسارات واردشده به اراضی کشاورزی منطقه از مطالبات جدی کشاورزان و اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است که با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، بهصورت ویژه تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.