به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از دستگیری یکی از عناصر اصلی توزیع مواد مخدر در پایتخت و کشف ۱۵ کیلوگرم هروئین در جریان یک عملیات مشترک خبر داد.

وی افزود: در اجرای بیست‌وهشتمین مرحله طرح آرامش در شهر و تشدید برخورد با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر ویژه غرب استان تهران، از فعالیت یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر مطلع شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد متهم پس از تهیه مقادیر قابل توجهی هروئین در محدوده شهریار، قصد انتقال این محموله به پایتخت و توزیع آن در مناطق شمالی تهران را دارد.

عسگری گفت: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و هماهنگی‌های قضایی، مأموران عملیات مشترک خود را برای شناسایی و دستگیری این سوداگر مرگ آغاز کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ افزود: در نهایت خودروی متهم هنگام تردد در یکی از خیابان‌های شمال تهران شناسایی و در یک عملیات ضربتی متوقف شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیف‌شده، ۱۵ کیلوگرم هروئین کشف و متهم دستگیر شد.

عسگری با اشاره به اهمیت این عملیات افزود: پلیس با قاطعیت روند مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه، به‌ویژه جوانان، را تهدید کنند.