هیئتی از مسئولان تشکل اتحاد امت پاکستان با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با رایزن فرهنگی کشورمان دیدار و ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از دستاورد‌های مقاومت ملت ایران قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسئولان تشکل اتحاد امت پاکستان از جمله سید امجد حسین تقوی، علامه سید فرحت حسین کاظمی و پیرمحمد اعجاز احمد چشتی به منظور عرض تسلیت شهادت قائد شهید و نیز تبریک دستاورد‌های مقاومت ملت ایران با حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با مجید مشکی، رایزن فرهنگی کشورمان، دیدار کردند.

اعضای تشکل اتحاد امت با ابراز تأسف از حادثه شهادت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان را رهبر بزرگ جهان اسلام خواندند و بر اراده ایشان در مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

آنان همچنین از مقاومت مردم مسلمان ایران قدردانی کردند و استقامت در برابر قدرت‌های جهانی را مایه عزت جهان اسلام و الگویی شایسته برای پیروی همۀ ملل مسلمان و ملت‌های آزاده جهان ارزیابی کردند.

مجید مشکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، اظهار کرد: حدود ۴۰۰ سال است که جهان اسلام در حال چشیدن طعم تلخ شکست و تحمیل خواسته‌های یهود و نصاری بوده است و این برای نخستین بار پس از گذشت قرن‌هاست که جهان اسلام احساس هویت، پیروزی و افتخار می‌کند.

آقای مجید مشکی با بیان اینکه آمریکا و هم‌پیمانانش هرگز تصور نمی‌کردند در این جنگ متحمل شکست شوند، اعلام کرد: خون پر برکت امام شهید باعث این پیروزی بزرگ شد و نه تنها ایران اسلامی را یکپارچه در برابر جهان استکبار قرار داد، بلکه جهان اسلام را نیز با یکدیگر متحد کرد. آنچه امروز شاهد آن هستیم، اتحاد و همبستگی جهان اسلام با یکدیگر و با ایران اسلامی است.

وی ابراز امیدواری کرد: همکاری‌های ایران و پاکستان روز به روز افزایش یافته و شاهد همکاری‌های بیش از پیش در همۀ زمینه‌ها باشیم.