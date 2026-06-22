به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شتاب بخشی به عمران روستایی با مساعدت بخشداری و همکاری دهیاران از اولویت‌های عمرانی روستا‌های بخش تخت سلیمان است.

ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان در نشست مشورتی با دهیاران روستا‌های بخش تخت سلیمان گفت: نیاز‌های عمرانی روستا‌های بخش تخت سلیمان در اولویت کاری دهیاران قرار گیرد.

فتاحی افزود: روستا‌ها بعنوان کانون تولید و امنیت غذایی مردم باید در اولویت عمران و آبادانی قرار گرفته و مسیر برای توسعه آنها هموار شود.

وی افزود: دهیاران بعنوان سنگر داران عمران و توسعه روستایی نقش مهمی در عمران و آبادانی و احصاء مشکلات روستایی دارند و همگامی انان با بخشداری مسیر توسعه در روستا‌ها را هموار خواهد ساخت.

فتاحی افزود: نقش مؤثر روستاییان در توسعه و پیشرفت کشور و سهم بسزای آنان در مشارکت‌های اجتماعی ستودنی است.

وی گفت: برنامه ریزی حضور روستائیان عزیز در آیین بدرقه و تشییع قائد شهید امت خواسته قلبی این عزیزان است و امید می‌رود دهیاران با تمهید مقدمات در مشارکت روستاییان برای این رویداد ملی تمام تلاش خود را انجام دهند.

فتاحی سپس به شکوه عزاداری و سوگواری ایام ماه محرم و شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در روستا‌های این بخش اشاره و گفت: عزاداری برای سرور و سالار شهیدان و ساماندهی و نظم بخشی به این عزاداری‌ها و بهره ایمانی از آن در روستا‌ها همواره مد نظر بوده و دهیاران باید در این مهم دست توانای آنان در انجام مراسمات باشند.

در نهایت مسایل و مشکلات حوزه‌های مختلف روستایی توسط دهیاران بیان و راهکار‌ها و تمهیداتی برای رفع آنها در نظر گرفته شد.