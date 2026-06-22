به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان در مراسم تجلیل از جهادگران موکب‌های خدمت رسان در جنگ تحمیلی سوم با تأکید بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر گفت: همه اقشار جامعه باید برای اجرای این واجب الهی تلاش کنند و مطالبه‌گری نیز باید با احترام، منطق و به دور از توهین انجام شود.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی افزود: موکب داران در بیش از ۱۱۰ شب فعالیت، خدمات گسترده‌ای به مردم و کشور ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت رعایت احکام شرعی اظهار داشت: مزاحمت‌های پس از ساعت ۱۲ شب خلاف شرع است و نمی‌توان با انجام کار خلاف شرع، کار دینی انجام داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان خاطرنشان کرد: امروز نسبت به امر به معروف و نهی از منکر کم‌توجهی می‌شود که ضروری است مورد توجه قرار گیرد

وی بیان کرد: در حوزه مطالبه‌گری نیز موکب‌ها عملکرد خوبی داشتند و اغلب مطالبات به صورت محترمانه، عقلانی و در چارچوب اخلاق اسلامی مطرح شد.

صابریون دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان نیز در این مراسم گفت: موکب داران در دوران جنگ تحمیلی سوم صادقانه در کنار مردم ایستادند و روح شجاعت، همدلی و ایثار را در جامعه زنده کردند.

وی افزود: فعالیت این جهادگران در آن روز‌ها مصداق ترویج کار خیر و زنده نگه داشتن فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان تصریح کرد: مردم ایران در جنگ تحمیلی سوم جانانه پای انقلاب و کشور خود ایستادند و به الگویی برای ملت‌های جهان در دفاع از میهن تبدیل شدند.