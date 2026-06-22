پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر از آغاز عملیات برداشت گندم دیم در مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید اسماعیل حسینی گفت: عملیات برداشت محصول گندم دیم از اراضی زراعی شهرستان بهشهر آغاز شده و کشاورزان میتوانند محصول برداشتشده خود را برای فروش و بهرهمندی از نرخ خرید تضمینی دولت به مراکز رسمی خرید تحویل دهند.
وی با اشاره به آمادگی مراکز خرید تضمینی در شهرستان افزود: مراکز «شهید ربانی سفیدچاه»، «الوند» و «یارسم» برای دریافت محصول گندم کشاورزان آماده هستند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر با تأکید بر ضرورت تحویل محصول به مراکز رسمی خرید تضمینی اظهار کرد: این اقدام علاوه بر تسهیل فرآیند خرید و تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان، نقش مهمی در مدیریت ذخایر راهبردی گندم و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
حسینی از کشاورزان و بهرهبرداران خواست با تحویل محصول خود به مراکز تعیینشده، از مزایای خرید تضمینی دولت بهرهمند شوند و در تأمین نیازهای اساسی کشور مشارکت کنند.