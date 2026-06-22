بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، داریوش کشتکار در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اقدامات صندوق بازنشستگی کشوری در راستای بهبود معیشت بازنشستگان اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما در مدیریت استان بوشهر، کاهش دغدغههای اقتصادی بازنشستگان از طریق تسهیلات بانکی و اجرای طرحهای رفاهی است. در همین راستا، مبلغ وام ضروری از ۵۰ میلیون تومان در سال گذشته، به ۷۵ میلیون تومان در سال جاری افزایش یافته است.
وی با اشاره به فرآیند ثبتنام وام ۷۵ میلیون تومانی، گفت: امسال از ۲۴ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد ثبتنام وام ضروری از طریق درگاه الکترونیکی صندوق انجام شد که با استقبال خوب بازنشستگان، ۸۷۰۰ نفر ثبتنام کردند و در نهایت ۳۳۵۵ نفر واجد شرایط شناخته شدند.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان بوشهر افزود: این تسهیلات با نرخ کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در ۱۰ مرحله به حساب متقاضیان واریز میشود.
وی تأکید کرد: تمامی مراحل پرداخت این وام بهطورکامل الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری بازنشستگان به بانک یا تشکیل پرونده انجام شده است؛ که مرحله نخست آن با تأمین اعتبار از سوی بانک عامل، بهزودی واریز خواهد شد.
کشتکار با اشاره به وضعیت پرداختیها به بازنشستگان عنوان کرد: در حال حاضر ۲۰ هزار و ۷۰۰ بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در استان بوشهر هستند که مجموع پرداختی ماهانه به این افراد ۶۴۰ میلیارد تومان است.
مدیر صندوق بازنشستگی استان بوشهر با تشریح احکام جدید افزود: از ۱۶ فروردین امسال، احکام جدید با در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق و همچنین ۳۰ درصد متناسبسازی مربوط به سال سوم برنامه هفتم توسعه صادر شد. با احتساب مبلغ ثابتِ در نظر گرفته شده، شاهد افزایش میانگین ۱۰ میلیون تومانی در فیش حقوقی بازنشستگان بودیم که باعث شد میانگین دریافتی بازنشستگان استان به ۳۰ میلیون تومان برسد.
کشتکار با مقایسه اعتبارات امسال و سال گذشته، عنوان کرد: مجموع تسهیلات ضروری اختصاص یافته در سال جاری ۲۵۱ میلیارد تومان است؛ این در حالی است که سال گذشته مجموع تمامی تسهیلات (شامل وام ازدواج، پایاننامه، خرید کالا و ضروری) به ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده بود. با این حال، تلاش ما به همینجا ختم نمیشود و برای آن دسته از بازنشستگان عزیزی که با بیماریهای صعبالعلاج یا مشکلات خاص دستوپنجه نرم میکنند، پیگیریهای ویژهای برای ارائه خدمات حمایتی جداگانه در دستور کار داریم تا بتوانیم بار بیشتری از مشکلات معیشتی این عزیزان برداریم.