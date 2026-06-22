۳۳۰۰ نفر واجد شرایط تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی صندوق بازنشستگی کشوری در بوشهر

مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان بوشهر از افزایش چشمگیر تسهیلات وام ضروری به ۷۵ میلیون تومان و رشد قابل‌توجه حقوق بازنشستگان استان خبر داد و گفت: بیش‌از سه‌هزار و ۳۰۰ نفر در استان واجد شرایط دریافت این وام هستند.