در عملیات مشترک پلیس امنیت اقتصادی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یک باند سازمان‌یافته توزیع واکسن‌های غیرمجاز و قاچاق «گارداسیل» شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این عملیات که با دستور مقام قضایی انجام گرفت، محموله‌ای از این واکسن‌ها به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال (۱.۵ میلیارد تومان) کشف و ضبط و سه نفر از عوامل اصلی این شبکه بازداشت شدند.

دکتر محمدجواد خشنود، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کرد: «این اقدام در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فروش واکسن گارداسیل با قیمت‌های گزاف و غیرمصوب صورت گرفت. تیم‌های بازرسی با رصد دقیق گزارش‌ها، موفق به شناسایی یک شبکه زنجیره‌ای شدند که واکسن‌ها را از طریق واسطه‌های مختلف تهیه و به‌صورت غیرقانونی در سطح شهر توزیع می‌کردند.»

وی افزود : پس از تایید فعالیت‌های مجرمانه این باند و اخذ مجوز‌های قضایی، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، محل اختفای این دارو‌ها مورد بازرسی قرار گرفت و تعدادی واکسن گارداسیل که به‌صورت کاملاً غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده بود، کشف شد.

دکتر خشنود ضمن تأکید بر خطرات جدی مصرف دارو‌های قاچاق، هشدار داد: «مصرف دارو‌های خارج از شبکه توزیع رسمی به دلیل احتمال تقلبی بودن و به‌ویژه عدم رعایت پروتکل‌های «زنجیره سرد» (نگهداری در دمای مناسب)، می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری برای سلامت شهروندان ایجاد کند.»

وی در ادامه از شهروندان درخواست کرد برای اطمینان از سلامت و اصالت واکسن گارداسیل، تنها به داروخانه‌های منتخب و واحد‌های تحت نظارت رسمی معاونت غذا و دارو مراجعه کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان یادآور شد: «شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف دارویی یا فروش خارج از شبکه، مراتب را جهت پیگیری فوری به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.»

واکسن گارداسیل (Gardasil) برای پیشگیری از عفونت ناشی از ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV کاربرد دارد.