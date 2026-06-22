به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس اعلام دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری، تا پایان خرداد امسال، ۹ هزار و ۴۳ هنرجو در ۷۰ هنرستان کشور مشغول تحصیل هستند. بر اساس این آمار، دختران در حوزه آموزش‌های هنری در هنرستان‌ها، سهم بیشتری به خود اختصاص داده و از تعداد مجموع هنرستان‌های کشور، ۳۶ هنرستان، دخترانه و ۳۴ هنرستان، پسرانه هستند که ۴ هزار و ۸۳۸ هنرجوی دختر و ۴ هزار و ۲۰۵ هنرجوی پسر در این مراکز آموزشی حضور دارند.

در خصوص وضعیت توزیع هنرستان‌های هنر‌های زیبا آمده است که استان کرمان با ۶ هنرستان، اصفهان و یزد با پنج هنرستان، تهران و سمنان با چهار هنرستان، آذربایجان شرقی، فارس، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و هرمزگان با سه هنرستان، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه با ۲ هنرستان و سایر استان‌های کشور نیز دارای یک هنرستان هنر‌های زیبا هستند.

نکته قابل توجه، تاسیس برخی از هنرستان‌ها در شهر‌هایی به جز مراکز استان‌هاست که از آن جمله می‌توان به شهرضا، کاشان، شاهرود، لار، بم، سیرجان، جیرفت، گچساران، بروجرد، ساوه، قشم، اردکان و میبد اشاره کرد.

رشته‌های تحصیلی هنرستان‌های هنر‌های زیبا کشور شامل گرافیک، نقاشی، موسیقی ایرانی، موسیقی جهانی، نمایش، پویانمایی، سینما و دوره عمومی اول متوسطه است که بنا بر نیازسنجی استان‌های کشور، در سطح هنرستان‌های هنر‌های زیبا توزیع شده است.

از تعداد کل ۹ هزار و ۴۳ هنرجویان هنرستان‌های هنر‌های زیبا، در رشته گرافیک ۲ هزار و ۳۹۱ هنرجو، در رشته نقاشی ۸۱۵ هنرجو، در رشته موسیقی ایرانی یکهزار و ۳۱۷ هنرجو، در رشته موسیقی جهانی ۶۷۸ هنرجو، نمایش یکهزار و ۴۰۹ هنرجو، سینما یکهزار و ۴۸۶ هنرجو، پویانمایی ۵۶۹ هنرجو و در دوره عمومی اول متوسطه ۳۷۸ هنرجو مشغول به تحصیل هستند.

دفتر توسعه آموزش‌های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علاوه بر هنرستان‌های هنر‌های زیبا که در این گزارش بدان پرداخته شده، آموزشگاه‌های آزاد هنری، آزمون‌های جامع و ادواری استاندارد‌های مهارتی بخش فرهنگ و هنر و کارت صلاحیت تدریس را نیز تحت پوشش دارد که در گزارش‌های بعدی به این چند حوزه نیز پرداخته خواهد شد.