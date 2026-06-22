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رقابتهای موتورسواری جایزه بزرگ مانستر انرگی نهمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در پیست شهر برنو چک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاسهای مختلف به این شرح اعلام شد:
* موتو تری: (۱۶ دور پیست)
۱- حکیم دانش از مالزی - تیم هلمتز و موتوز کی تیام ۳۳:۳۴:۲۶۴ دقیقه
۲- بریان اوریارته از اسپانیا - ردبول آژو و موتور کی تیام ۰:۴۶۶ ثانیه اختلاف
۳- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کی تیام ۰:۶۲۹ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از نهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۱۸۶ امتیاز
۲- آلبارو کارپی از اسپانیا ۱۲۱،
۳- بریان اوریارته از اسپانیا ۹۲
- تیمی:
۱- کی تیام اتریش ۲۲۰ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۲۰ امتیاز
* موتو تو: (۱۸ دور پیست)
۱- ایوان اورتولا از اسپانیا - تیم اگزوکام و موتور کالکس ۳۵:۵۳:۱۴۳ دقیقه
۲- داوید آلونسو از کلمبیا - تیم آسپار و موتور کالکس ۰:۰۹۶ ثانیه اختلاف
۳- فیلیپ سالاک از چک - تیم امریکن و موتور کالکس زمان مشابه
* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از نهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۱۶۶.۵ امتیاز
۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۱۱۵،
۳- سلستینو ویه تی از ایتالیا ۱۰۹
- تیمی:
۱- کالکس آلمان ۲۰۷.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۱۳۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۳۳ امتیاز
* موتو جی پی: (۲۱ دور پیست)
۱- مارک مارکس از اسپانیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۳۹:۵۱:۲۹۷ دقیقه
۲-ای اوگورا از ژاپن - تیم ترک هاوس و موتور آپریلیا ۱۱:۶۳۲ ثانیه اختلاف
۳- فرانچسکو بانیایا از ایتالیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۲:۲۵۵ ثانیه اختلاف
* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از نهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱-مارکو بتزکی از ایتالیا ۱۸۰ امتیاز
۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۱۷۲،
۳- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا ۱۵۷
- تیمی:
۱- آپریلیا ایتالیا ۲۶۷ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۲۶۲ امتیاز ۳- کی تیام اتریش ۱۶۳ امتیاز