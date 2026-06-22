

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کلاس‌های مختلف به این شرح اعلام شد:

* موتو تری: (۱۶ دور پیست)

۱- حکیم دانش از مالزی - تیم هلمتز و موتوز کی تی‌ام ۳۳:۳۴:۲۶۴ دقیقه

۲- بریان اوریارته از اسپانیا - ردبول آژو و موتور کی تی‌ام ۰:۴۶۶ ثانیه اختلاف

۳- ماکسیمو کیلس از اسپانیا - تیم آسپار و موتور کی تی‌ام ۰:۶۲۹ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو تری قهرمانی جهان پس از نهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- ماکسیمو کیلس از اسپانیا ۱۸۶ امتیاز

۲- آلبارو کارپی از اسپانیا ۱۲۱،

۳- بریان اوریارته از اسپانیا ۹۲

- تیمی:

۱- کی تی‌ام اتریش ۲۲۰ امتیاز ۲- هوندا ژاپن ۱۲۰ امتیاز

* موتو تو: (۱۸ دور پیست)

۱- ایوان اورتولا از اسپانیا - تیم اگزوکام و موتور کالکس ۳۵:۵۳:۱۴۳ دقیقه

۲- داوید آلونسو از کلمبیا - تیم آسپار و موتور کالکس ۰:۰۹۶ ثانیه اختلاف

۳- فیلیپ سالاک از چک - تیم امریکن و موتور کالکس زمان مشابه

* رده بندی کلی موتو تو قهرمانی جهان پس از نهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- مانوئل گونسالس از اسپانیا ۱۶۶.۵ امتیاز

۲- ایزان گوئه وارا از اسپانیا ۱۱۵،

۳- سلستینو ویه تی از ایتالیا ۱۰۹

- تیمی:

۱- کالکس آلمان ۲۰۷.۵ امتیاز ۲- بوسکوسکورو ایتالیا ۱۳۶ امتیاز ۳- فوروارد سوئیس ۳۳ امتیاز

* موتو جی پی: (۲۱ دور پیست)

۱- مارک مارکس از اسپانیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۳۹:۵۱:۲۹۷ دقیقه

۲-‌ای اوگورا از ژاپن - تیم ترک هاوس و موتور آپریلیا ۱۱:۶۳۲ ثانیه اختلاف

۳- فرانچسکو بانیایا از ایتالیا - تیم لنوو و موتور دوکاتی جی پی ۲۶، ۲:۲۵۵ ثانیه اختلاف

* رده بندی کلی موتو جی پی قهرمانی جهان پس از نهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱-مارکو بتزکی از ایتالیا ۱۸۰ امتیاز

۲- خورخه مارتین از اسپانیا ۱۷۲،

۳- فابیو دی جان آنتونیو از ایتالیا ۱۵۷

- تیمی:

۱- آپریلیا ایتالیا ۲۶۷ امتیاز ۲- دوکاتی ایتالیا ۲۶۲ امتیاز ۳- کی تی‌ام اتریش ۱۶۳ امتیاز