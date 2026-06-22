مدیر جهاد کشاورزی بابل از کشف و توقیف ۱۶ تن برنج خارجی قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد ریال در جریان بازرسی مشترک با پلیس امنیت اقتصادی و اداره تعزیرات حکومتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رحیم شهیدی‌پور گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی، بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی شهرستان موفق به شناسایی یک انبار حاوی برنج قاچاق شدند.

وی افزود: این انبار با هماهنگی مقام قضایی و بر اساس گزارش‌های مردمی مورد بازرسی قرار گرفت و در جریان آن، ۱۶ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک مثبته گمرکی کشف و توقیف شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۳۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اظهار کرد: در این زمینه پرونده تشکیل شده و پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.

شهیدی‌پور تأکید کرد: واحد بازرسی این اداره با هرگونه احتکار، قاچاق و اخلال در بازار برخورد قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد سودجویان به معیشت مردم آسیب وارد کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا قاچاق کالا، موضوع را از طریق واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل یا شماره‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ اطلاع دهند.