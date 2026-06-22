با حکم رئیس رسانه ملی، رضا ستاری‌پور به عنوان مدیرکل جدید صداوسیمای استان زنجان منصوب و از خدمات محمد جلیل آل‌امین قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، در حکمی «رضا ستاری‌پور» را به سمت مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان منصوب کرد.

در متن حکم رئیس رسانه ملی خطاب به ستاری‌پور آمده است:

استان زنجان سرزمین، ایمان ایثار و مجاهدت با پیشینه‌ای درخشان در عرصه‌های، فرهنگی، دینی علمی و اجتماعی به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی و یکی از کانون‌های اثر گذار فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی از جایگاهی ممتاز در جغرافیای فرهنگی کشور برخوردار است. مردمان، مؤمن انقلابی و ولایتمدار این دیار همواره در صیانت از ارزش‌های اسلامی، آرمان‌های انقلاب و تقویت انسجام ملی پیشگام بوده‌اند.

رئیس سازمان صداوسیما در این حکم، اولویت‌های کاری مدیرکل جدید زنجان را بر محورهای زیر ابلاغ کرد:

- تقویت مرجعیت رسانه ای مرکز و ارتقای سرمایه اجتماعی رسانه ملی در استان از طریق تولید و انتشار محتوای دقیق، امیدآفرین، مسئله محور و متناسب با نیازهای مخاطبان

- تبیین، ترویج و تثبیت هویت دینی انقلابی و آیینی زنجان و معرفی این استان به عنوان نماد شور و شعور حسینی در سطح ملی و بین المللی و تلاش برای گسترش شناخت جهانی از ظرفیت های فرهنگی و معنوی آن

- توسعه تعاملات رسانه ای و فرهنگی با نهادها مجامع و مجموعه های فعال در عرصه بین الملل به ویژه در کشورهای منطقه و جهان اسلام با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای

- بازنمایی هنرمندانه زندگی اندیشه و خدمات، مفاخر، علما، اندیشمندان، نخبگان و شخصیت های برجسته استان و تولید آثار فاخر در معرفی فرهنگ ایثار مقاومت و سبک زندگی شهدا به ویژه شهدای والامقام استان

- معرفی ظرفیت های کم نظیر اقتصادی صنعتی ،معدنی ،کشاورزی، علمی و دانش بنیان استان و ایفای نقش مؤثر در حمایت رسانه ای از تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و تحقق شعار سال

- برجسته سازی جایگاه زنجان در حوزه صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث فرهنگی و کمک به توسعه بازارهای ملی و بین المللی این ظرفیت های ارزشمند

- توجه ویژه به زندگی ،فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیت های جامعه روستایی و عشایری استان و انعکاس نقش آنان در پیشرفت و توسعه پایدار

- معرفی جاذبه های تاریخی طبیعی مذهبی و گردشگری استان و همکاری مؤثر با دستگاه های ذی ربط برای ارتقای جایگاه گردشگری

- تقویت هم افزایی و همکاری راهبردی با شبکه های سراسری برون مرزی و فضای مجازی سازمان به منظور بازنمایی گسترده ظرفیت ها، فرصت ها و دستاوردهای استان

- تعامل سازنده فعال و اثر گذار با مسئولان ،نخبگان دانشگاهیان ،هنرمندان جوانان و گروه های مرجع استان و ایفای نقش قرارگاهی رسانه در جهت همگرایی ،امیدآفرینی جهاد تبیین و حل مسائل استان

- بهره گیری از فناوری های نوین رسانه ای، توسعه زیست بوم رسانه ای مرکز و حمایت از ایده های خلاقانه و نوآورانه در عرصه تولید محتوا

- اهتمام به ارتقای سرمایه انسانی، حفظ کرامت کارکنان، تقویت انگیزه، شایسته سالاری و رسیدگی به مسائل و مطالبات همکاران مرکز با همکاری معاونت استان ها و اداره کل منابع انسانی سازمان

گفتنی است پیمان جبلی در پایان این حکم، از تلاش‌ها و خدمات شایسته «محمد جلیل آل‌امین» در دوران تصدی مدیریت صداوسیمای مرکز زنجان قدردانی کرد.