رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل از شناسایی و کشف چهار مورد فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۹۳ میلیارد ریال و دستگیری چهار متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی پلیس اردبیل، سرهنگ غفار براتی روز دوشنبه اظهار کرد: با اجرای طرح سراسری مبارزه با فرار مالیاتی که به مدت ۲ هفته در استان اردبیل نیز اجرا شد، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات تخصصی و هماهنگی قضایی، موفق به شناسایی فرار مالیاتی شدند.

وی افزود: چهار فرار مالیاتی شامل یک شرکت و سه پرونده شغلی بود و بازداشت شدگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل با تأکید بر رصد هوشمندانه فعالیت‌های اقتصادی توسط پلیس، اضافه کرد: مجموعه انتظامی استان با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، برخورد قاطع و قانونی حواهد کرد.