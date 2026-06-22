فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق این شهرستان، اعلام کرد این موضوع مربوط به آزمایش‌های روزمره در منطقه نظامی پارچین بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی قمی فرماندار پاکدشت در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: صداهای شنیده شده در مناطق مذکور، مربوط به اجرای آزمایش‌های روزمره و فعالیت‌های معمول در منطقه نظامی پارچین است و هیچ‌گونه حادثه یا مورد غیرعادی رخ نداده است.

محمدمهدی قمی افزود: مردم عزیز اخبار را از طریق رسانه های رسمی دنبال کنند و به شایعات توجه نکنند.