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«نان خون» عنوان مجموعهای از پنج داستان بلند رضا وحید است که با نگاهی تازه به ماجرای عاشورا نوشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ، «نان خون» عنوان مجموعهای از پنج داستان بلند رضا وحید است که با نگاهی تازه به ماجرای عاشورا نوشته شده است. این داستانها با عنوان راشن، نان خون، حسانه، راحله جراح و کفتار نوشته شده است.
مهمترین و هنرمندانهترین اتفاق در این مجموعه داستان کشف زاویه دید و ساختاری تازه برای روایت است. با وجود اینکه در نگاه ابتدایی داستان درباره موضوعی بازگو شده است که تقریباً تمامی مخاطبان آن درباره آنچه در آن گذشته اطلاعات قابل توجهی دارند، اما نویسنده با هنرمندی تمام توانسته درامی تازه را در دل این ماجرا خلق کند. او برای کشف و اجرایی کردن این اتفاق به سراغ کشف و خلق چهرههایی حاشیهای و نادیده مانده در بستر رمان کرده است و از زاویه دید آنها ماجرا را روایت کرده است.
وحید با شناخت کلیدواژههای مناسب و صحیح برای روایت از ماجرایی، چون عاشورا و آنچه در دشت کربلا بر اصحاب امام حسین (ع) و او درامش را از زاویه دید افرادی به ظاهر کماهمیت در دل این رویداد روایت میکند، اما همین افراد هستند که در نهایت نگاهی تازه به این واقعه را خلق میکنند و مخاطب را در پایان در بهت و حیرت فرو میبرند. شاید بتوان اوج این هنر را در روایت نخست این کتاب و از زبان یک تیمارکننده اسب دید؛ فردی که تمام زندگیاش را در کار تربیت و پرستاری از اسب گذرانده و به طمع به دست آوردن مزدی برای کابینکردن دختر دلخواهش که او را به خاطر شکست در یک مسابقه سوارکاری از دست داده است؛ پایش به لشکر عمرسعد باز میشود و در آنجا طمع به ذوالجناح میبندد، اما در نهایت او را چیزی جز جنون حاصل نمیشود. جنونی که ناشی از آنچیزی است که در روز عاشورا از اسب و راکبش میبیند.
رضا وحید هر یک داستانهای این مجموعه را در قالب یک متن به هم پیوسته و بلند در چند بخش روایت کرده است. هر کدام از این داستانها از منظر زاویه دید و شخصیتپردازی دارای تغییرات و استراتژی خاص و منحصر به خود هستند و وحدت موضوع محوری مورد روایت است که آنها در قالب یک مجموعه گرد آورده است.
وحید در روایت خود تلاش بسیاری به خرج داده است تا به ادبیات روایی متناسب به سال و زمان روایت این اثر دست پیدا کند و از عبارات و ساختاری برای جلمهپردازی بهره ببرد که به این ساخت تاریخی نزدیک است و در عین حال کلیت داستان و فضاسازی آن به شکلی نوشته نشده که یادآور ادبیات سنگین و سختخوان تاریخی ایران باشد و مخاطب را برای درک خود دچار سردرگمی کند.
از این منظر است که تلاش نویسنده برای این تلفیق اتفاقی هنرمندانه و ستودنی از کار درآمده است و به مشتاقان داستانهای تاریخی و مذهبی نوید اتفاقی تازه در ادبیات داستانی را میدهد.
کتاب نیستان مجموعه داستان بلند «نان خون» را در ۱۹۲ صفحه منتشر کرده است.