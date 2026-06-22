معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از ورود ۲۴ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی به طرح‌های این حوزه خبر داد و ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشاورزی را تا ۷۰۰ همت برآورد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر فتحی، با اشاره به تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران نسبت به بخش کشاورزی افزود: برخلاف رویه‌های گذشته که دولت متولی اصلی تأمین منابع بود، امروز با افزایش جذابیت‌های اقتصادی، بخش خصوصی با آورده‌های خود در زیربخش‌هایی همچون دام، طیور، گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی مشارکت فعالی دارد.

وی با بیان اینکه در هفته جهاد کشاورزی ۳۰ همت طرح افتتاح شد که ۲۴ همت آن از محل سرمایه‌گذاری خصوصی تأمین شده بود، تأکید کرد: تقاضا برای ورود به این بخش افزایش یافته و برآورد‌های ما نشان می‌دهد در صورت تسهیلات‌دهی مناسب، ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشاورزی به ۶۰۰ تا ۷۰۰ همت می‌رسد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی کاهش مداخلات قیمتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای تولید را اصلی‌ترین دلایل رغبت سرمایه‌گذاران دانست و افزود: علاوه بر این، استفاده از ابزار‌های نوین مالی مانند اوراق گام و سپرده، سرعت جذب سرمایه را افزایش داده است.

اکبر فتحی، همچنین از راه‌اندازی سامانه هوشمند پایش زنجیره تأمین کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: این سامانه به‌صورت برخط تمامی مراحل از ورود کشتی‌ها به بنادر تا تحویل به انبار‌ها را رصد می‌کند که هدف آن افزایش شفافیت، جلوگیری از احتکار و حذف بازار‌های غیررسمی است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت غذایی کشور با وجود چالش‌های اقلیمی تأمین است، افزود: با تولید داخلی بیش از ۸۵ درصد نیاز کشور به کالری و پروتئین و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، مشکلی در تأمین کالا‌های اساسی نداریم.