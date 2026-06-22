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بازرسی و نظارت بر بازار بردسکن با ایجاد «قرارگاه اجرایی نظارت مؤثر بر بازار» تشدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بردسکن گفت: از ابتدای اجرای طرح «قرارگاه اجرایی نظارت مؤثر بر بازار» تاکنون ۲۲۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است که در نتیجه آن ۲۶ واحد متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و ۶ واحد صنفی نیز با دستور مقام قضایی مهر و موم شده اند.
سیدحسین هاشمی با اشاره به اهداف و برنامه های قرارگاه اجرایی نظارت مؤثر بر بازار اظهار کرد: بازرسی و نظارت بر بازار به صورت مستمر و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عملکرد واحدهای نانوایی نیز بهطور دقیق رصد می شود، گفت: در این زمینه ۱۰ فرم گزارش بازرسی برای نانوایان تنظیم شده است و با واحدهای متخلف برخورد قاطع خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: در بازه زمانی اجرای این طرح، ۲۱ مورد شکایت کتبی، حضوری و ستاد خبری به اداره واصل شده که برای بیش از ۵۰ درصد شکایات، فرم گزارش بازرسی تنظیم شده است. همچنین ۱۰ مورد از شکایات با رضایت شاکیان و بازگرداندن مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال مختومه شده است.
به گفته وی، بازرسی ها همچنان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ادامه دارد و گشت های مشترک با حضور و همراهی همه ادارات عضو قرارگاه، از جمله در حوزه واحدهای صنفی، انبارها و مراکز نگهداری کالا بهویژه کالاهای اساسی و نانوایی ها در حال اجرا است.
هاشمی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران فروشی، کم فروشی، احتکار، درج نکردن قیمت و صادر نشدن فاکتور، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ اداره صمت و ۱۳۵۰ تعزیرات حکومتی یا شماره ۵۵۴۲۸۸۸۱ اداره صمت اطلاع دهند تا تیم های بازرسی در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام دهند.