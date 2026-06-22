مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: عامل قاچاق بیش از هزار و ۳۹۰ باکس سیگار الکترونیکی در بیجار پس از کشف محموله توسط پلیس آگاهی، در تعزیرات حکومتی کردستان به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت یک قاچاقچی سیگار الکترونیکی به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی در شهرستان بیجار خبر داد و اظهار داشت: پرونده قاچاق هزار و ۳۹۳ باکس سیگار الکترونیکی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی بیجار مورد رسیدگی قرار گرفت.

حسین رحیمیان با بیان اینکه شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست افزود: علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متهم به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی حین گشت‌زنی، این محموله قاچاق را از داخل یک دستگاه خودرو کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.