به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مهلت ثبت‌نام در دوره مجازی «تربیت مربی حفظ قرآن کریم» با عنوان «مثبت قرآن» تا پنجم تیرماه تمدید شد. این دوره را دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین در قالب طرح «مسجد؛ پایگاه قرآن» اجرا می‌کند.

این دوره به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب درباره تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم و نیز گسترش فرهنگ انس با قرآن در جامعه، ویژه بانوان و آقایان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان مهلت اعلام‌شده برای حضور در آن، ثبت‌نام کنند.

بر اساس شرایط عمومی اعلام‌شده، متقاضیان باید در بازه سنی ۱۵ تا ۴۵ سال باشند و حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه اول را داشته باشند.

همچنین از جمله شرایط تخصصی شرکت در این دوره، حفظ حداقل سه جزء قرآن و کسب موفقیت در آزمون گزینشی شامل حفظ و روخوانی قرآن عنوان شده است.

هزینه ثبت‌نام و شرکت در فرآیند مصاحبه ۳۰ هزار تومان تعیین شده و پذیرفته‌شدگان پس از طی مراحل آموزشی، مدرک معتبر دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین را دریافت خواهند کرد.

دوره تربیت مربی حفظ قرآن به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و با هدف تربیت و توانمندسازی مربیان حوزه حفظ قرآن در سراسر کشور طراحی شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق سامانه «مثبت قرآن» اقدام کنند و اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را نیز از کانال رسمی دارالقرآن بسیج quranbsj_ir در پیام‌رسان ایتا دنبال کنند.