پخش زنده
امروز: -
عملیات ساخت دومین خانه بهداشت روستایی مازندران در روستای بیشهمحله بخش دابودشت آمل با مشارکت خیرین، مجمع خیرین سلامت و دانشگاه علوم پزشکی مازندران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر سازمانهای مردمنهاد و مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراسم آغاز این طرح گفت: در قالب نهضت ملی ساخت خانههای بهداشت، احداث ۵۱ خانه بهداشت در استان مازندران و ۵ خانه بهداشت در شهرستان آمل برنامهریزی شده است.
کمالالدین علاالدینی افزود: خانه بهداشت روستای بیشهمحله دابودشت دومین خانه بهداشت روستایی در حال ساخت در استان است. خیرین و اهالی منطقه با اهدای زمینی به مساحت ۲۴۰ مترمربع زمینه اجرای این پروژه را فراهم کردند و مجمع خیرین سلامت استان و شهرستان نیز ساخت آن را برعهده گرفته است.
وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران پس از تکمیل پروژه، تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی لازم را برای ارائه خدمات بهداشتی در این مرکز تأمین خواهد کرد.
علاالدینی با اشاره به روند اجرای طرح نهضت ساخت خانههای بهداشت در استان گفت: نخستین پروژه این طرح در شهرستان محمودآباد آغاز و پس از دابودشت نیز پروژههای دیگری در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد. هدفگذاری شده است که ۵۱ خانه بهداشت پیشبینیشده با مشارکت خیرین به بهرهبرداری برسد.
بر اساس اعلام مسئولان، خانههای بهداشت روستاهای قرق، شرمکلا، بیشهمحله، شادمحله سفلی و آبپخشان نیز در حال ساخت هستند و همزمان با مراسم امروز، عملیات اجرایی خانههای بهداشت روستاهای بیشهمحله و شرمکلا در بخش دابودشت آغاز شد.