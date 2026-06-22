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تیم متخصصان بیمارستان نمازی شیراز برای نخستین بار در کشور، بیماری پیچیده «دیورتیکول محل اتصال مری» را در یک بیمار کودک، بدون نیاز به جراحی باز و تنها از طریق آندوسکوپی درمان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فوقتخصص گوارش و کبد کودکان و از پزشکان اصلی این تیم، در توضیح این دستاورد علمی اظهار داشت: این موفقیت که با استفاده از روش پیشرفته «پوام از راه دهان» (POEM) انجام شد، تحولی در درمانهای کمتهاجمی گوارش کودکان محسوب میشود.
دکتر ایرج شهرامیان افزود: «دیورتیکول محل اتصال مری، یکی از عوارض پیچیده جراحیهای مری است که باعث اختلال در بلع، گیر کردن غذا و بازگشت محتویات معده میشود. در گذشته، درمان این مشکل اغلب مستلزم جراحی باز و آسیبهای بیشتر بود؛ اما با روش POEM، دیواره مشترک میان مری و دیورتیکول از داخل مری برش داده میشود که علاوه بر کاهش شدید درد، موجب کوتاهتر شدن دوران بستری و تسریع بهبودی بیمار می شود.
دکتر رحمانیان رئیس بیمارستان نمازی، با تأکید بر اهمیت این رویداد، گفت: «انجام این درمان پیشرفته برای نخستین بار در کشور در بیمارستان نمازی، نشاندهنده توانمندی علمی و فنی بالای گروههای تخصصی ما در بهکارگیری روشهای روز دنیاست. این اقدام، گامی مؤثر در ارتقای خدمات فوقتخصصی گوارش کودکان در جنوب کشور و کل ایران است.»
این موفقیت نتیجه تلاش هماهنگ تیمهای چندرشتهای بیمارستان بود.
تیم آندوسکوپی درمانی شامل دکتر ایرج شهرامیان و همکاران (حمید رزمخواه، زهرا فروغمهر، فرخنده عباسی و محبوبه رحمانی) با پشتیبانی تیم بیهوشی به سرپرستی دکتر اسماعیل ابوالفتحی، اجرای این تکنیک پیچیده را میسر کردند.
دکتر رحمانیان خاطرنشان کرد بهکارگیری این فناوریهای نوین، میتوان مسیر گسترش خدمات فوقتخصصی و کمتهاجمی را در حوزه گوارش کودکان در سراسر کشور هموار ساخت..