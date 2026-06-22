رادیو فرهنگ در دهه نخست محرم با پخش دو ویژه برنامه «روایت رستاخیز» و «وطنم در پناه پرچم» به بازخوانی ابعاد معرفتی و ایثارگرانه واقعه کربلا می‌پردازد.

«روایت رستاخیز» و «وطنم در پناه پرچم» به استقبال ایام محرم می‌روند

«روایت رستاخیز» و «وطنم در پناه پرچم» به استقبال ایام محرم می‌روند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه رادیویی «روایت رستاخیز» با هدف ترویج شعور و شور حسینی در دهه‌ نخست محرم روی آنتن می‌رود.

این برنامه در قالب بخش‌های متنوعی با عنوان «خیمه» به ابعاد معرفتی، ادبی و آیینی واقعه کربلا می‌پردازد.

در بخش‌های مختلف این برنامه، کارشناسانی همچون امیر نوری، مظفری، محمود حبیبی کسبی و مهرناز شعبانی به تبیین موضوعات مرتبط با فرهنگ عاشورا می‌پردازند.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی فاطمه ترسا ساعت ۱۷:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

همچنین ویژه‌برنامه «وطنم در پناه پرچم» با محوریت مفهوم ایثار و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی تولید شده است.

این برنامه دوشنبه اول تیرماه از ساعت ۱۹ تا ۲۱ از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود. در این ویژه‌ برنامه، کارشناسانی مانند یوسف غلامی، معصومه حکیمیان، مرضیه مینایی‌پور و شهرام توفیقی درباره جلوه‌های ایثار در عاشورا و جامعه امروز گفت‌و‌گو می‌کنند.

تهیه‌کنندگی این برنامه را مریم مردانی بر عهده دارد.