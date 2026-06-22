نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: امر به معروف و نهی از منکر طبق تعالیم دینی، وظیفه هر فرد مسلمان است و باید همگانی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت‌الله رسول فلاحتی امروز در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی استان، به مناسبت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: جامعه‌ای سالم است که مردم به فریضه‌های امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان، تبلیغ، بیان احکام خدا و تبیین امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: عالمان با خون دل خوردن‌ها احکام دین را به ما رساندند و باید قدردان آن باشیم.

آیت اِلله فلاحتی با بیان اینکه پیامبر اسلام در ابتدا مسجد بنا کردند تا حکومت اسلامی تشکیل شود، گفت: تشکیل حکومت اسلامی همان ساختن انسان‌ها بود تا به کمال برسند و در آن حکومت رشد کنند.

وی با بیان اینکه مردم ایران با همین رشد معنوی توانستند آشوب‌های دی ماه سال گذشته را خنثی کنند، اضافه کرد: بیش از ۱۱۰ شب حضور مردم در میادین تاثیر حکومت اسلامی در پرورش افراد جامعه و تکامل آن‌ها را نشان می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: کسی که جهاد می‌کند از جامعه‌ای برخاسته که مفاهیم دینی در آن ترویج شده و جهاد در سایه فریضه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفته است.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر را باید از خود آغاز کنیم، افزود: آمران به معروف و ناهیان از منکر باید با سعه صدر و فقط برای رضای خدا به وظیفه خود عمل کنند، زیرا قصد دارند یک اعتقاد اصولی را ترویج کنند.

رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر گیلان با تاکید براینکه به کارگیری افراد عالم، فاضل و عاقل در این ستاد بسیار مهم است، گفت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر باید بتواند تمام مردم را در این مسیر به حرکت درآورد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان هم در این دیدار با تاکید بر نقش همگانی در اجرای این فرایض، گفت: همکاری و همسویی دستگاه‌های اجرایی و مردم شرط موفقیت در نهادینه سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است.

محمد مهدی صدیقی با تأکید بر اهمیت جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تحقق آن را نیازمند همراهی و همسویی همه دستگاه‌ها و مردم دانست و افزود: رویکرد این ستاد قهری و سلبی نیست و هدف کمک به ترویج فرهنگ معروف و کاهش منکر در جامعه است.

وی با بیان اینکه اصلاح امور فرهنگی نیاز امروز جامعه است، اضافه کرد: آموزش‌های پایه آمران به معروف و ناهیان از منکر، آموزش زیست عفیفان، آموزش جهادگران موثر که برای مربی هاست و آموزش مطالبه گری از مسئولان، از جمله کار‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان است.