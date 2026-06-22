به مناسبت هفته قوه قضاییه معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی بازرسی کل کشور در راس هیأتی از بازرسان و مسئولان حوزه سلامت ضمن بازدید از شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی در البرز موانع تولید را در این حوزه بررسی کردند.

بررسی تخصصی مسائل و موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت در البرز

بررسی تخصصی مسائل و موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت در البرز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینک چهل همت اعتبار به زودی به حوزه سلامت تزریق می‌شود گفت: وظیفه ما در شرایط جنگی فقط نقش نظارتی نیست بلکه نقش حمایتی است و ما در کنار مردم و دستگاه‌های اجرایی هستیم.

مسعودی اصل بر ضرورت اصلاح ساختار قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد و گفت: دسترسی عادلانه به دارو تنها با تقویت تولید داخل و شفافیت تصمیم‌گیری ممکن است.

وی همچنین از به‌روز‌رسانی اساسنامه سازمان غذا و دارو پس از سال‌ها خبر داد و مشکلات ناشی از نوسانات بازار ارز، افزایش هزینه حمل‌ونقل و کمبود منابع بیمه‌ها را از چالش‌های اصلی حوزه سلامت برشمرد.

رئیس مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور هم با بیان اینکه در جنگ رمضان ساختمان این موسسه در تهران، بیش از ۶۰ درصد تخریب شد افزود: حدود ۲ همت خسارت ساختمانی و بیش از ۱۸ میلیون یورو خسارت تجهیزاتی به این موسسه وارد شده است.

پریان با اشاره به نقش حیاتی موسسه پاستور در تشخیص بیماری‌های نوپدید و تولید ۴۰ محصول سلامت‌محور، بر ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری واکسن‌ها تأکید کرد.

کبریایی زاده رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن دارویی استان البرز هم با تشریح وضعیت دارویی کشور و سناریو‌های مورد نیاز در شرایط جنگ، آتش‌بس و صلح، به نتایج یک مطالعه تخصصی درباره نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های نظام دارویی ایران اشاره کرد و افزود: نقاط قوت نظام دارویی کشور نیروی انسانی متخصص؛ تنوع خطوط تولید و دانش فنی عمیق؛ ساختار یکپارچه تصمیم‌گیری و ظرفیت بالای تولید داخلی است

وی مدیریت سلیقه‌ای؛ زیرساخت‌های فرسوده و نظام قیمت‌گذاری ناکارآمد؛ جذابیت نداشتن سرمایه‌گذاری جدید به‌ویژه در ۸ سال گذشته سودآور نبودن صنعت دارو را از نقاط ضعف این حوزه بر شمرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز هم گفت:بیش از ۷۰ درصد فرآورده‌های دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در البرز تولید می‌شود و همچنین البرز بالاترین میزان صادرات این محصولات را در میان استان‌های کشور دارد.

دایی افزود: مطالبات پرداخت‌نشده از فروش دارو و تجهیزات؛ فشار شدید نقدینگی به دلیل فروش نقدی دارو از سوی شرکت‌ها؛ نبود انبار استراتژیک دارو و تجهیزات در استانی که نقش پشتیبان تهران را در بحران‌ها بر عهده دارد و نبود آزمایشگاه مرجع غذا و دارو از جمله مشکلات حوزه بهداشت و درمان در البرز است.