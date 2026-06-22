بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی صداقت در گفتوگو با خبرنگار ما ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدا و امام راحل (ره)، در خصوص تمهیدات سفر اربعین اظهار کرد: طبق روال سالهای گذشته، زائران مشتاق میتوانند از نهم تیر با مراجعه به «سامانه سماح» به نشانی samah.haj.ir
نسبت به ثبتنام قطعی خود اقدام کنند.
مهدی صداقت یادآور شد: گذرنامههای زائران حداقل باید ۶ ماه اعتبار داشته باشد و توصیه میشود برای جلوگیری از هرگونه مشکل در مرزها، نسبتبه بررسی وضعیت گذرنامه و تمدید یا دریافت گذرنامه جدید اقدام کنند.
وی در خصوص خدمات پشتیبانی و ارزی، اظهار کرد: طبق هماهنگیهای بهعملآمده با بانک مرکزی، مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق برای هر زائر (بالای ۵ سال) در نظر گرفته شده است که شیوهنامه و سازوکار دریافت آن بهزودی به اطلاع عموم خواهد رسید.
مدیرکل حج و زیارت استان بوشهر ادامه داد: همچنین قرارداد پوششهای بیمهای زائران با شرکت «بیمه ایران» منعقد شده که شامل خدمات درمانی و همکاریهای لازم با هلالاحمر برای پشتیبانی سلامت زائران است.
وی با اشاره به بازه زمانی عملیات اربعین (از سوم تا پانزدهم مرداد) که با گرمای شدید هوا همراه است، تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی، زائران باید نکات بهداشتی را جدی بگیرند. بهویژه افرادی که دارای بیماریهای زمینهای هستند، پیش از اقدام به سفر حتماً توصیههای پزشکی را مدنظر داشته باشند.
صداقت گفت: توصیه میکنیم زائران نرمافزار «همیار اربعین» را بر روی گوشیهای خود نصب کنند؛ چرا که این برنامه تمامی خدمات آموزشی، نقشه مسیر و خدمات ارتباطی رایگان را ارائه میدهد.
وی یادآور شد: هیئتها و مجموعههایی که قصد برپایی موکب دارند، باید حتماً برای دریافت مجوزهای لازم به ستاد بازسازی عتبات عالیات مراجعه کنند.