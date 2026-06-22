به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمدضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب و گرامیداشت یاد آن شهید عزیز، از آمادگی کامل این استان برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پرشور این اسوه مقاومت خبر داد.

رحمانی با اشاره به اشتیاق بی بدیل مردم ولایتمدار استان برای حضور در این آئین، افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت، فرآیند ثبت نام متقاضیان با محوریت سپاه پاسداران استان، نواحی مقاومت و فرمانداران انجام می شود وسهمیه بندی ویژه ای برای اقشار مختلف از جمله عشایر، روستاییان، کشاورزان، دانشگاهیان، روحانیون و بسیجیان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این ثبت نام طی هفته آینده نهایی شده و اعزام کاروان ها از چهاردهم تیرماه آغاز خواهد شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در تشریح تمهیدات برای اعزام زائران هم گفت: علاوه بر استفاده از خودروهای شخصی، برنامه اعزام ۲۰ دستگاه اتوبوس نیز پیش بینی شده است.

رحمانی ادانه داد: با رایزنی های انجام شده، شهرداری منطقه ۱۴ تهران مسئولیت اسکان و پذیرایی از ۱۰ هزار نفر از زائران اعزامی این استان را بر عهده گرفته که اقدامی شایسته و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به نقش استان به عنوان معین خراسان رضوی، از استقرار ۳۰ موکب کهگیلویه و بویراحمد در قالب ۱۰ غرفه شبانه روزی در مشهد مقدس خبر داد و گفت: ضمن خدمت رسانی به زائران در مسیر استان، ۸ موکب نیز در مسیر شهرستان گچساران تا خروجی استان برای پذیرایی از برادران عراقی و زائران استانهای غربی کشور تجهیز شده است.

وی با یادآوری اجتماعات باشکوه چند روز اخیر مردم در ۲۸ نقطه استان در حمایت از نظام و آرمانهای انقلاب، تأکید کرد: برنامه های ویژهای برای برگزاری یادواره رهبر شهید در همین نقاط تدارک دیده شده تا یاد و خاطره ایشان برای همیشه زنده نگه داشته شود.