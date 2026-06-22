مجموعه برنامه جدید «نغمه‌ها و سرودها» با هدف واکاوی نقش موسیقی و سرود‌های مردمی در کنش‌های اجتماعی و حافظه تاریخی جامعه، از پنجم تیرماه از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مطهره آخوندی، مشاور محتوایی این برنامه، تولید این اثر را پاسخی به چرایی فراگیر شدن ناگهانی برخی سرود‌ها و نوحه‌ها در مقاطع حساس تاریخی می‌داند.

او معتقد است که باید با رویکردی پژوهش‌محور، به جای نگاه صرفاً احساسی، ریشه‌های اجتماعی این پدیده‌ها بررسی شود.

این برنامه در تلاش است نشان دهد که یک قطعه موسیقی یا همخوانی جمعی، چگونه به رسانه‌ای اجتماعی تبدیل می‌شود.

طبق گفته مشاور محتوایی برنامه، این آثار اغلب بدون واسطه نهاد‌های رسمی، به ابزاری برای بیان احساسات جمعی و شکل‌دهی به کنش‌های فرهنگی بدل می‌گردند.

تیم تولید برای بررسی دقیق، ساختاری بین‌رشته‌ای را برای برنامه در نظر گرفته است.

در هر قسمت، یک نمونه مشخص از سرود‌ها یا نوحه‌ها انتخاب می‌شود و کارشناسان حوزه‌های موسیقی، ادبیات، جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی، ابعاد مختلف شکل‌گیری و واکنش‌های اجتماعی به آن را تحلیل می‌کنند.

به گفته عوامل برنامه، ثبت و تحلیل این تجربه‌های جمعی برای صیانت از حافظه فرهنگی جامعه ضروری است.

برنامه «نغمه‌ها و سرودها» به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی و با پژوهش و نویسندگی مطهره آخوندی تولید شده است.

رادمان رسولی مهربانی اجرای کارشناسی این مجموعه را بر عهده دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند شنونده این برنامه در روز‌های جمعه ساعت ۱۶ از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ باشند.