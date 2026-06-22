پخش زنده
امروز: -
مراسم نخستین سالگرد گرامیداشت ۵۷ شهید اقتدار سازمان بسیج و سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در جنگ ۱۲ روزه، با حضور خانوادههای شهدا، فرماندهان سپاه و جمعی از مسئولان در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مراسم با حضور خانوادههای معطم شهدا، قشرهای مختلف مردم و جمعی از مسئولان و فرماندهان سپاه همراه با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجیصادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برگزار شد
در این مراسم سردار قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران گفت: این مراسم به منظور گرامیداشت ۴۷ شهید سازمان بسیج و ۱۰ شهید سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار شد و از خانوادههای شهدای والامقام نیز قدردانی شد.
همچنین درادامه این مراسم از سه کتاب با موضوع شهدای جنگ ۱۲ روزه، با عناوین نام مرا به خون بنویس، شبیه شعر مقطّع و لبخند ابدی همچنین مستند وقت اذان رونمایی شد.
حجتالاسلام معبودی، مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، در حاشیه این مراسم با اشاره به نقش وحدت و همبستگی ملی در عبور کشور از بحرانها و تهدیدها افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای ملت ایران در مقاطع حساس، حفظ انسجام و وحدت ملی بوده است. عبور موفق کشور از فتنهها، تهدیدها و جنگهای تحمیلی اخیر نیز در سایه همین همدلی، همبستگی و تبعیت از ولایت محقق شده است.