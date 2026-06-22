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ثبتنام داوطلبان عضویت در هیئتمدیره و هیئت بازرسی اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت آغاز شد و تا هشتم تیر ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، ستاد برگزاری مجمع و انتخابات اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت از آغاز ثبتنام داوطلبان عضویت در هیئتمدیره و هیئت بازرسی این اتحادیه خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، با توجه به تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی اتحادیه کشوری در ابتدای مرداد ماه سال جاری در تهران و ضرورت انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسان، فرآیند ثبتنام نامزدهای حضور در این انتخابات آغاز شده است.
مطابق شرایط اعلام شده از سوی ساختار نظارتی اتحادیه، داوطلبان عضویت در هیئتمدیره و هیئت بازرسی باید دارای حداقل مدرک کارشناسی، پروانه معتبر مؤسسه از دستگاههای ذیربط، حداقل ۲۲ سال سن، وضعیت مشخص خدمت نظام وظیفه برای آقایان و فاقد سابقه سوءپیشینه باشند.
علاقهمندان واجد شرایط میتوانند برای ثبتنام و اعلام داوطلبی خود از طریق سامانه ثبتنام الکترونیکی به نشانی survey.porsline.ir اقدام کنند.
در این اطلاعیه همچنین از مدیران اتحادیههای استانی درخواست شده است، نسبت به اطلاعرسانی سریع و گسترده این فراخوان به مدیران مؤسسات و تشکلهای قرآنی استانهای خود اقدام کنند.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری مجمع و انتخابات اتحادیه کشوری، مهلت ثبتنام داوطلبان تا هشتم تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.
مجمع عمومی اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت با هدف بررسی برنامهها و انتخاب اعضای جدید هیئتمدیره و هیئت بازرسی، ابتدای مردادماه در تهران برگزار میشود.