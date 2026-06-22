نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و رئیس شورای زکات استان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ زکات در جامعه گفت: منابع زکات باید در اولویت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی فقرا و نیازمندان هزینه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و رئیس شورای زکات استان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ زکات در جامعه گفت: منابع زکات باید در اولویت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی فقرا و نیازمندان هزینه شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی در جلسه شورای زکات استان اظهار کرد: با الگوگیری از مکتب امام خمینی (ره)، امروز ملت ایران آبروی جهان اسلام شده است و باید با تقویت روحیه همدلی و توجه به نیازمندان، این مسیر را ادامه دهیم.

وی افزود: مصوبات شورای زکات باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا آثار و برکات آن در جامعه نمایان شود، چرا که در جامعه اسلامی نباید فرد گرسنه‌ای وجود داشته باشد.

در این جلسه معاون سیاسی استاندار آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ارتباطی گفت: در ترویج فرهنگ زکات نباید از ظرفیت شبکه‌های مجازی غافل شد.

محمدزاده مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان‌غربی و دبیر شورای زکات استان نیز با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه تبلیغ زکات اظهار کرد: برای گسترش فرهنگ زکات باید در حوزه تولید محتوای تبلیغی و فعالیت‌های فرهنگی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای خودکفایی ۴۰ روستای استان از محل ظرفیت زکات خبر داد.

در پایان این جلسه اعضای شورای زکات استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود در زمینه توسعه فرهنگ زکات و ارتقای اثربخشی برنامه‌های این حوزه پرداختند