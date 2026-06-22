مدیرکل صمت گیلان از رتبه سوم گیلان در ساماندهی تعرفه‌ها و خدمات صنفی در کشور خبر داد و گفت: اصناف در شرایط حساس به عنوان بازوان توانمند اقتصاد، نقشی بی‌بدیل در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی داشته‌اند.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در همایش «روز ملی اصناف» با حضور مسئولان اتاق‌های اصناف گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، از مجاهدت‌های خستگی ناپذیر فعالان عرصه بازار و اصناف استان تقدیر کرد.

وی با تبریک این روز به تمامی فعالان بازار و اصناف گیلان، افزود: اصناف گیلان همواره به عنوان بازوان توانمند اقتصاد کشور، نقشی بی‌بدیل در همه عرصه‌های حساس انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل صمت گیلان با اشاره به فعالیت ۱۴۷ هزار واحد صنفی در سطح استان، گفت: وجود این تعداد واحد صنفی، سبب پویایی بازار گیلان است و زمینه اشتغال برای ۴۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است.

تیمور پورحیدری با اشاره به عملکرد اصناف در برهه‌های دشوار تاریخی، افزود: فعالان صنفی گیلان در طول سالیان گذشته در آزمون‌هایی مانند دوران دفاع مقدس، بلایای طبیعی مانند سیل و برف، بحران‌های سلامت مانند کرونا، آتش‌سوزی‌ها، تخریب اموال و همچنین در حوادث جنگی اخیر، با هوشمندی و اقتدار در میدان حضور داشتند و از منافع مردم و کیان نظام دفاع کردند.

وی با قدردانی از بازاریان در تأمین مایحتاج عمومی مردم در شرایط سخت جنگ اخیر، گفت: بازاریان گیلان در روز‌های جنگ، علاوه بر تأمین نیاز‌های مردم استان، کالا و اقلام مورد نیاز مسافران و مهاجران را نیز بدون هیچ گونه کمبود و کاستی تأمین کردند.

مدیرکل صمت گیلان همچنین با اشاره به نقش پررنگ اصناف در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: مشارکت فعال اصناف در برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان و حضور مؤثر در عرصه مسئولیت اجتماعی، نشان‌دهنده تعهد و وظیفه شناسی بازاریان گیلان است.

تیمور پورحیدری با اشاره به حل مشکل اصناف خسارت دیده در حادثه آتش‌سوزی سال گذشته، افزود: نشست روز‌های شنبه، برای حل مشکل اصناف خسارت دیده، هر هفته به ریاست استاندار برگزار می‌شود.

وی با تبریک کسب رتبه سوم گیلان در ساماندهی و ارائه خدمات صنفی در کشور، گفت: باید با ارائه خدمات مطلوب و ساماندهی تعرفه‌های صنفی، راه را برای تسهیل در امر داد و ستد که از اولویت‌های اصلی بازار است هموار کنیم.

در ادامه این همایش، تهیدست، رئیس اتاق اصناف شهرستان رشت، با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا، گفت: این قانون در فرآیند نظارت بر اصناف، به ویژه در مواردی که برخی کسبه به دلیل ثبت نکردن سریع و صحیح اقلام موجودی خود در سامانه جامع انبارها، با اتهام قاچاق و تخلف مواجه می‌شوند، به یک معضل تبدیل شده است.

وی خواستار اولویت‌بندی در اجرای این قانون، به ویژه در خصوص کالا‌های اساسی و پُرمصرف که تاریخ مصرف محدود دارند شد و تأکید کرد: موضوع باید به عنوان یک معضل از طریق مراجع بالا پیگیری و زمینه فعالیت صنفی در فضایی آرام و مطلوب فراهم شود.

در پایان این همایش هم، از تعدادی از کاسبان خوشنام و بازاریان پیشکسوت، با اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی شد.

دهه تولید و تجارت با روز ملی اصناف (اول تیر) آغاز شد و تا دهم تیر (روز ملی صنعت و معدن) ادامه خواهد داشت.