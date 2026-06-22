۲۵ درجه قرار همدلی پویشی برای کاهش خاموشیهای تابستانی
با پیوستن به پویش ۲۵ درجه سهم خودمان را در کاهش خاموشیها ادا کنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، پویش ۲۵ درجه از شهروندان میخواهد که دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند و کولرهای آبی را روی سرعت پایین قرار دهند تا ضمن ۲۰ درصد کاهش مصرف انرژی تابستانی با خاموشی کمتر را پیش رو داشته باشیم .
بیش از یک میلیون و ۵۸۰ هزار مشترک برق در استان البرز وجود دارد که با مشارکت در این پویش میتوانند نقش بسزایی در صرفهجویی مصرف برق و همچنین یشگیری از خاموشیهای اجباری فصل تابستان داشته باشند.