به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این نشست موضوعات اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک، تامین مالی حوزه‌های ارتباطاتی و ساماندهی سامانه‌ها بررسی شد.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی در این جلسه گفت: اقدامات شایسته‌ای در جنگ رمضان در خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اتفاق افتاد. ما به صورت مستقیم و‌غیرمستقیم در سراسر کشور خدماتی را به مردم ارائه دادیم از جمله عرضه خدمات در پمپ بنزین ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها در خرید و فروش و یا بحث آموزش همگانی که در بستر شبکه‌های گسترده ارتباطی این وزارتخانه صورت گرفت. پایداری ارتباط نیز موضوعی بسیار مهم بوده و هست. بیش از ۵۰۰ سایت در جنگ رمضان مورد حمله دشمن قرار گرفت، اما هیچ اختلالی در فرآیند ارتباطی صورت نگرفت.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۳ میلیون خدمت پستی به مردم عرضه کردیم. در برخی استان‌ها ممکن بود پخش شبکه‌ها از صداوسیما قطع بشود، اما با استفاده از زیرساخت‌های کشور مانع از توقف پخش شبکه‌های استانی شدیم. باتوجه به اینکه برخی پژوهشکده‌ها نیز مورد اصابت قرار گرفت و خسارت‌های قابل توجهی برجای گذاشت، خدمات فضایی و ماهواره‌ای هم در زمان جنگ برقرار ماند.