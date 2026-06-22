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معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای قم از اجرای طرح بهسازی و ایمنسازی بیش از ۴۰ کیلومتر از محورهای روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: عملیات بهسازی و ایمنسازی بیش از ۴۰ کیلومتر از محورهای روستایی قم با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در مراحل پایانی قرار دارد.
محمدرضا زیدآبادی افزود: محورهای روستایی قمرود، کوه سفید، جنتآباد، صفرآباد، تاجخاتون و ونارچ از جمله مسیرهایی هستند که در قالب این طرح بهسازی شدهاند.
وی با اشاره به اجرای عملیات روکش آسفالت، نصب علائم، خطکشی و اصلاح تقاطعها، اعتبار این طرح را بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بهسازی بیش از ۱۰۰ کیلومتر دیگر از راههای روستایی و ایمنسازی ۱۰ تقاطع روستایی نیز در برنامه امسال قرار دارد.