به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: بهبود وارتقای کیفیت خدمات دردستگاه قضایی آذربایجان غربی باید در اولویت کاری مسئولان باشد.

عتباتی در ادامه گفت: هم اکنون ۴۵۱ نفر از قضات دردادگاه‌های استان مشغول فعالیت هستند که این امر تاحدی مشکلات قضایی راکمتر کرده است.

وی درنشست هم اندیشی مدیران قضایی استان افزود: بابرنامه ریزی صورت گرفته بزودی ۳۰۰ نفر به کادر اداری قضایی استان اضافه خواهد شد.

ناصر عتباتی بااعلام اینکه مدیران دستگاه قضایی استان باید اجرای طرح‌های عمرانی را بطور جد پیگیر باشند افزود: هم اکنون ۴۲ هزار متر مربع فضای قضایی استاندارد درشهر‌های مختلف استان درحال احداث است.