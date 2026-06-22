بهرهبرداری ۱۰ باب مدرسه در سال تحصیلی جدید در کرج
فرماندار شهرستان کرج از بهرهبرداری ۱۰ باب مدرسه در سال تحصیلی جدید خبر داد و بر لزوم تسریع در تکمیل طرح های عمرانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، فرماندار ویژه شهرستان کرج در نخستین جلسه شورای اداری شهرستان کرج به میزبانی کمالشهر از آماده بهرهبرداری شدن ۱۰ باب مدرسه در سال تحصیلی جدید خبر داد و بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی تأکید کرد.
مهرور آمادگی دستگاههای خدماترسان برای فصل تابستان، بهویژه در حوزه آب و برق را از اولویتهای مهم فرمانداری دانست و گفت: دستگاههای مربوطه باید بهصورت مستمر در حالت آمادهباش باشند تا کمترین میزان قطعی و اختلال در سطح شهرستان رخ دهد.