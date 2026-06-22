مهرور آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای فصل تابستان، به‌ویژه در حوزه آب و برق را از اولویت‌های مهم فرمانداری دانست و گفت: دستگاه‌های مربوطه باید به‌صورت مستمر در حالت آماده‌باش باشند تا کمترین میزان قطعی و اختلال در سطح شهرستان رخ دهد.