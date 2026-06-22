ضریب تأثیر (Impact Factor) نشریه علمی بین‌المللی Cell Journal (Yakhteh) وابسته به پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، بر اساس تازه‌ترین گزارش سالانه مؤسسه کلاریویت آنالیتیکس (Clarivate Analytics)، به عدد ۲ افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این موفقیت در شرایطی به دست آمده است که شیوه انتشار این نشریه از ابتدای سال ۲۰۲۵ از ماهنامه به سالیانه تغییر یافته و نشان‌دهنده جایگاه علمی، اعتبار بین‌المللی و اثرگذاری روزافزون آن در حوزه علوم زیستی و پزشکی است.

نشریه بین‌المللی Cell Journal(یاخته) از سال ۱۹۹۹ فعالیت خود را با رویکرد دسترسی آزاد (Open Access) آغاز کرده و طی بیش از دو دهه، به یکی از نشریات معتبر منطقه در حوزه علوم سلولی و مولکولی تبدیل شده است.

این نشریه بر انتشار پژوهش‌های نوآورانه در زمینه‌های سلول‌های بنیادی، پزشکی بازساختی، ژنتیک، زیست‌شناسی مولکولی و سلولی، بیوشیمی و سایر حوزه‌های مرتبط تمرکز دارد و همواره بستری برای تبادل دانش میان پژوهشگران برجسته داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، مجموع استنادات دریافتی مقالات منتشرشده در این نشریه در سال ۲۰۲۵ به یک‌هزار و ۸۱۲ استناد رسیده و شاخص H-Index آن نیز عدد ۴۶ را ثبت کرده است.

همچنین؛ دکتر مسعود وثوق، دکتر مرضیه تولایی، دکتر محمدحسین نصر اصفهانی، دکتر ناصر اقدمی و دکتر مظفر خزاعی در زمره پژوهشگرانی قرار دارند که مقالات منتشرشده آنان در این نشریه بیشترین میزان استناد را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آمارهای انتشار مقالات در Cell Journal نشان می‌دهد که پژوهشگران کشورهای ایران، چین، سوئد و کانادا به ترتیب بیشترین سهم را در انتشار مقالات این نشریه داشته‌اند؛ موضوعی که بیانگر گستره مخاطبان و جایگاه بین‌المللی این مجله علمی است.

افزایش ضریب تأثیر Cell Journal، گامی مهم در مسیر ارتقای مرجعیت علمی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی و توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی به شمار می‌رود و نشان‌دهنده نقش مؤثر این مجموعه در تولید و انتشار دانش روز در حوزه علوم زیستی و فناوری‌های نوین پزشکی است.

شایان ذکر است پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی در حوزه درمان ناباروری نیز ناشر نشریه بین‌المللی International Journal of Fertility & Sterility (IJFS) است که بر اساس آخرین گزارش مؤسسه کلاریویت، ضریب تأثیر آن ۲.۲ اعلام شده است.