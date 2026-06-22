همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، رادیو فرهنگ با راه‌اندازی پویش «تکیه فرهنگ»، از شنوندگان و ارادتمندان حسینی دعوت کرد تا روایت‌های تصویری خود از حضور در مجالس عزاداری را با این شبکه به اشتراک بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رادیو فرهنگ در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی و ایجاد فضایی برای مشارکت مخاطبان در ایام سوگواری، پویشی با عنوان «تکیه فرهنگ» را آغاز کرد.

این پویش بستری است تا ارادتمندان به ساحت امام حسین (ع)، جلوه‌هایی از عشق و ارادت خود به این مکتب انسان‌ساز را در قالب تصویر روایت کنند.

در این پویش که به همت گروه فضای مجازی شبکه آغاز شده، از مخاطبان خواسته شده است تصاویر خود از حضور و مشارکت در مجالس عزاداری و هیئت‌های مذهبی را برای رادیو فرهنگ ارسال کنند.

هدف از این فراخوان، ثبت لحظات معنوی و همچنین به اشتراک‌گذاری نقش‌های مختلفی است که مردم در برپایی شعائر حسینی ایفا می‌کنند.

این شبکه رادیویی با طرح این پرسش که «شما چه نقشی در برگزاری هیئت عزاداری امام حسین (ع) دارید؟»، تلاش دارد نگاهی جامع‌تر به حضور مردمی در هیئت‌ها داشته باشد؛ حضوری که شامل نقش‌های متنوعی همچون مداحی، روضه‌خوانی، خدمت‌گزاری در هیئت، نواختن سنج و دمام و دیگر فعالیت‌های عاشقانه در این مسیر است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و ارسال تصاویر خود می‌توانند از طریق پیام‌رسان «بله» اقدام کنند.

مخاطبان می‌توانند تصاویر خود را به نشانی کاربری @radiofarhang ۱۰۶ و یا شماره ۰۹۱۰۸۹۲۰۶۰۴ در پیام‌رسان بله ارسال نمایند.

طبق اعلام فضای مجازی شبکه، در پایان این پویش، به تصاویر منتخب و برگزیدگان، به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

این پویش با شعار‌های محوری «در خیمه حسینیم» و «خونخواه و جانفداییم» برگزار می‌شود و تلاش دارد تا پیوند میان مخاطب و رسانه را در ایام سوگواری، با تکیه بر مشارکت فعالانه و روایتگری مردمی تقویت کند.

رادیو فرهنگ از تمامی همراهان خود دعوت می‌کند تا با مشارکت در «تکیه فرهنگ»، به غنای این قاب عاشورایی بیفزایند و جلوه‌هایی از وحدت و شور حسینی را در فضای رسانه‌ای کشور بازتاب دهند. مخاطبان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و پیگیری اخبار این پویش به سایت رادیو فرهنگ و یا کانال‌های این شبکه در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @radiofarhang مراجعه کنند.