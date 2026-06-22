رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، از تدوین ۱۵ برنامه کلان برای دستیابی به خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات اساسی مانند گندم، برنج و شکر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل‌محمدی، در نشست خبری خود اعلام کرد که در صورت فراهم شدن الزامات، تحقق خوداتکایی ۹۰ درصدی در محصولات راهبردی شامل شکر، برنج، گندم، جو و پنبه و همچنین خوداتکایی ۵۰ درصدی در دانه‌های روغنی، از طریق برنامه هفتم پیشرفت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به نقش علمی سازمان تات در تامین امنیت غذایی، گفت: این سازمان با تدوین ۱۵ برنامه کلان، از جمله توسعه کشت چغندر پاییزه برای افزایش تولید شکر و ارتقای بهره‌وری در تولید برنج، مسیر رسیدن به خوداتکایی را دنبال می‌کند.

گل‌محمدی در ادامه با تاکید بر چالش‌های پیش رو، تغییر اقلیم و کمبود منابع آب را ابرچالش‌های بخش کشاورزی دانست و افزود: «تمام برنامه‌های ما بر پایه معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه فناوری‌های هوشمند برای مدیریت مصرف آب استوار است.»

رئیس سازمان تات همچنین به ضرورت همکاری‌های بین‌دستگاهی اشاره کرد و گفت: اجرای الگوی کشت نیازمند حمایت‌های وزارت نیرو در تأمین آب و برق، وزارت نفت در تأمین سوخت و سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات است. پیش‌بینی می‌شود میزان اجرای الگوی کشت امسال به بیش از ۸۵ درصد برسد.

وی در پایان، از برنامه‌های آموزشی سال جاری شامل استفاده از ۲ هزار مزرعه الگویی و آموزش حضوری ۴۴۰ هزار بهره‌بردار خبر داد و رویکرد ترویج خصوصی را برای انتقال سریع‌تر دانش فنی به کشاورزان معرفی کرد.