به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام رسمی تیم فنی سروش‌پلاس، این پیام‌رسان به دلیل قطع برق در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت، به‌صورت موقت با اختلال و قطعی مواجه شده است. این قطعی باعث از دسترس خارج شدن خدمات این پیام‌رسان شده و کاربران در حال حاضر با مشکل در استفاده از سرویس روبه‌رو هستند.

تیم فنی سروش‌پلاس تاکید کرده در حال پیگیری و رفع مشکل است و پیش‌بینی می‌شود خدمات این پیام‌رسان طی ساعات آینده به وضعیت عادی بازگردد.