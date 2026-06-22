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پیامرسان سروشپلاس در پی وقوع قطعی برق در یکی از مراکز داده (دیتاسنتر) شرکت ارتباطات زیرساخت، با اختلال در ارائه خدمات مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام رسمی تیم فنی سروشپلاس، این پیامرسان به دلیل قطع برق در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت، بهصورت موقت با اختلال و قطعی مواجه شده است. این قطعی باعث از دسترس خارج شدن خدمات این پیامرسان شده و کاربران در حال حاضر با مشکل در استفاده از سرویس روبهرو هستند.
تیم فنی سروشپلاس تاکید کرده در حال پیگیری و رفع مشکل است و پیشبینی میشود خدمات این پیامرسان طی ساعات آینده به وضعیت عادی بازگردد.