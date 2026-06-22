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در پی کسب رتبهی پنجم کشوری در اجرای طرحهای اشتغال و پرداخت تسهیلات از دستگاههای اجرایی و بانکهای برتر ۱۴۰۴ قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، جلیلوند مدیرکل ادارهی کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان همدان درجلسه کارگروه اشتغال همدان گفت: بین ادارات فنی و حرفهای رتبهی یک، اداره زندانها رتبهی ۲ و فرهنگ و ارشاد اسلامی رتبهی سوم را به دست آوردهاند.
در موضوع تعداد طرح صنعت معدن و تجارت رتبهی یک، کمیتهی امداد امام رتبهی دوم و بهزیستی رتبهی سوم، بر اساس مبالغ گردشگری، ادارهی زندانها و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب اول تا سوم و بر اساس درصد تحقق جهادکشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب رتبهی اول تا سوم را دارند.
جلیلوند گفت: بانکهای برتر در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی بر اساس تعداد پرداختی تجارت، رفاه کارگران و ملت به ترتیب دارای رتبهی اول تا سوم، براساس تحقق بانک ملی با ۱۰۲ درصد، مهرایران با ۱۰۰ درصد و ملت با ۸۵ درصد رتبهی اول تا سوم را دارند.
فعله گری معاون برنامه ریزی فرماندار هم دلیل کسب این رتبهی خوب را در اثر مصوبهی سال گذشته دانست و گفت: این مصوبه را امسال هم اجرا میکنیم.
فعله گری از ادارات خواست طرحهای خود را آماده کنند تا پس از اطلاع رسانی طرح های خود را ارائه دهند و معرفی به بانکها در اسرع وقت انجام شود.