رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفت‌وآمد‌های مکرر، پرمخاطره و هزینه‌برِ بین‌شهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه‌ای از نحوه حضور دانشجویان در امتحانات پایان ترم خبر داد.

سودابه سلیمانی گفت: به منظور مساعدت حداکثری با دانشجویان و جلوگیری از رفت‌وآمد‌های مکرر، پرمخاطره و هزینه‌برِ بین‌شهری و استانی، طرح «تعاون امتحان» به اجرا درمی‌آید.

رئیس کمیته اجرایی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک شبکه گسترده و یکپارچه علمی، در تمامی استان‌ها و شهر‌های کشور دارای واحد‌های دانشگاهی فعال است، امکان انجام امتحانات پایان‌ترم دانشجویان در واحد دانشگاهی شهر محل سکونتشان فراهم شده است تا نیازی به سفر‌های بین‌شهری وجود نداشته باشد.