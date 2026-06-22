

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در اطلاعیه این سازمان آمده؛ پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام، انتخاب رشته و پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی‌ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در ۲۴ خرداد و پیرو اطلاعیه تمدید مهلت ثبت‌نام و اعلام رشته‌محل‌های جدید منتشره در تاریخ ۳۰ خرداد ، ضمن اعلام مجدد موارد اصلاحی به شرح ذیل ، ضرورت دارد متقاضیان پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای یادشده و مندرجات اطلاعیه اول و همچنین مفاد این اطلاعیه، تا پایان روز جمعه ۵ تیر‌ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و برای ثبت‌نام یا ویرایش اطلاعات (ثبت‌نامی و انتخاب رشته) خود اقدام کنند.

دریافت فایل اصلاحات (سری دوم) مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام، انتخاب رشته و پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵