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نخستوزیر مالزی اعلام کرد: روسیه تأمین نفت، گاز و گازوئیل این کشور را برای دستکم ۲۰ سال آینده تضمین کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، انور ابراهیم نخستوزیر مالزی پس از بازگشت از سفر به روسیه و ترکمنستان گفت: ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه در قالب یک توافق بلندمدت، اطمینان داده است که عرضه نفت، گاز و گازوئیل مورد نیاز مالزی حداقل برای ۲۰ سال آینده پایدار و تضمینشده خواهد بود.
وی که در مراسم آغاز عملیات اجرایی یک شهرک صنعتی در ایالت پنانگ سخن میگفت، این توافق را حاصل روابط دوستانه و همکاری نزدیک میان دو کشور دانست.
انور ابراهیم در حاشیه نشست مشترک آسهآن و روسیه در شهر کازان با رئیسجمهور روسیه دیدار و درباره امنیت انرژی، همکاریهای نفتی و فناوریهای نوظهور گفتوگو کرده بود.
این توافق در شرایطی اعلام میشود که برخی کشورهای جنوب شرق آسیا برای کاهش نگرانیهای ناشی از نوسانات بازار انرژی، به دنبال گسترش همکاری با روسیه در حوزه نفت و گاز هستند.
نخستوزیر مالزی همچنین از امضای توافقهای جدید انرژی با ترکمنستان خبر داد و گفت شرکت ملی نفت مالزی (پتروناس) در توسعه دو میدان بزرگ گازی در دریای خزر مشارکت خواهد کرد.
بر اساس این توافقها، پتروناس از طریق شرکت تابعه خود در ترکمنستان، در بهرهبرداری از بلوکهای ۱۹ و ۲۰ دریایی مشارکت میکند. همچنین توافقی برای مطالعات لرزهنگاری در مناطق شمالی فراساحلی این کشور به امضا رسیده است.
انور ابراهیم تأکید کرد این همکاریها امنیت انرژی مالزی را برای دهههای آینده تضمین میکند و زمینه افزایش صادرات انرژی به کشورهای شریک از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی را فراهم خواهد کرد.
مالزی از صادرکنندگان خالص انرژی به شمار میرود و ایالت ساراواک بیش از ۶۰ درصد ذخایر گازی این کشور را در اختیار دارد.